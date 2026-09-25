Paris se verrouille avant la visite du pape Léon XIV en papamobile vendredi

À la veille de la visite de Léon XIV à Paris, les mesures de sécurité sont progressivement mises en place le long du parcours que le pape doit effectuer en papamobile vendredi 25 septembre. La police a commencé à faire respecter l’interdiction de stationner sur les quelque 2,5 kilomètres reliant Notre-Dame-des-Champs à la place Saint-Michel, notamment le long du boulevard Saint-Michel. Des barrières et des rubans de sécurité délimitent désormais certaines zones. Des agents ont également retiré plusieurs vélos, parfois en brisant leurs antivols, tandis que des panneaux signalent l’interdiction de stationner. Autour de Notre-Dame de Paris, les préparatifs se poursuivent également avec l’installation de sièges et la présence d’un véhicule de déminage. La cathédrale restera fermée au public du 24 au 26 septembre en raison de la visite du pape. Près de Notre-Dame-des-Champs, une banderole souhaite déjà la bienvenue à Léon XIV.