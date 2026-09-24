Ceuta : 28 migrants découverts dans des logements insalubres

La police espagnole a découvert 28 migrants sans papiers hébergés dans plusieurs appartements à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc. Certains logements ne répondaient pas aux normes d’hygiène et d’habitabilité, selon les autorités.

Plusieurs migrants étaient notamment installés dans un immeuble encore en construction, dépourvu d’eau et d’électricité. Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération et trois mineurs ont été orientés vers des services de prise en charge.

Cette découverte intervient près de deux mois après l’arrivée de plus de 70 000 migrants en provenance du Maroc, les 30 et 31 juillet. Si la plupart sont repartis dans les heures suivantes, des milliers sont restés plusieurs semaines à Ceuta, mettant à rude épreuve les capacités d’accueil du territoire.

Ces derniers jours, de nouveaux appels à franchir les frontières de Ceuta et Melilla ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant craindre un nouvel afflux.

Face à cette situation, le Maroc a renforcé son dispositif policier aux frontières des deux enclaves espagnoles. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a salué ce déploiement, tout en demandant à Rabat des explications et des mesures pour éviter une nouvelle crise.

Le chef du gouvernement espagnol affirme toutefois qu’il n’existe aucune preuve solide permettant d’accuser le Maroc d’avoir organisé l’afflux massif de juillet.