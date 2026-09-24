Éthiopie : l'armée annonce avoir tué 272 rebelles tigréens

L'armée éthiopienne a annoncé, jeudi, avoir tué 272 rebelles tigréens dans la région de l'Amhara, dans un contexte de recrudescence de violence.

Des affrontements entre les Forces de défense nationale éthiopiennes et les combattants du Front populaire de libération du Tigré ont lieu dans les États voisins d’Afar et d’Amhara.

Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir mis le feu aux poudres. Les rebelles tigréens disent « être en guerre ouverte » avec les forces gouvernementales.

Selon des humanitaires, ils ont mené, jeudi, de violentes attaques alors qu'ils tentaient de prendre le contrôle de la ville de Yallo, près de la frontière du Tigré. Ils auraient déjà conquis plusieurs villes, selon des sources.

Des combats sont signalés aux alentours de la ville d’Amhara de Weldiya, l’une des rares voies d’accès à la capitale, Addis-Abeba.

Le Front populaire de libération du Tigré veut couper les lignes d’approvisionnement et avancer vers la capitale, stratégie adoptée lors de la guerre de 2020-2022.

À la tribune des Nations unies, mercredi, le président éthiopien Taye Atske Selassie Amde a dénoncé « les forces de destruction et de chaos » ainsi que « l’ingérence d’éléments hostiles dans les affaires étrangères du pays ».

Cette escalade intervient après la levée, par les États-Unis, des sanctions et des embargos sur les armes imposés à l’Éthiopie et à l’Érythrée.