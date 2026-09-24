Gaza : un an après le cessez-le-feu, la reconstruction reste bloquée

Près de trois ans après le début de la guerre, plus de deux millions de Palestiniens vivent toujours dans des conditions précaires dans la bande de Gaza, où les camps de tentes côtoient des quartiers largement détruits.

Un an après le cessez-le-feu négocié par les États-Unis et plusieurs pays arabes, les opérations militaires de grande ampleur ont cessé et les derniers otages ont été libérés. Mais la reconstruction du territoire reste quasiment à l’arrêt et plusieurs volets de l’accord n’ont toujours pas été mis en œuvre.

Israël exige le désarmement complet du Hamas avant de poursuivre le processus. L’accord prévoit notamment le retrait progressif des forces israéliennes de Gaza, le déploiement d’une force internationale de stabilisation avec une nouvelle police palestinienne, ainsi que la mise en place d’une nouvelle administration palestinienne chargée de gouverner le territoire et d’accompagner sa reconstruction.

Le Hamas demande, de son côté, que son désarmement et ces différentes étapes avancent en parallèle.

C’est dans ce contexte que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit s’exprimer devant l’Assemblée générale des Nations unies. Le président palestinien Mahmoud Abbas doit également prendre la parole le même jour, mais par vidéo. Pour la deuxième année consécutive, les États-Unis ont refusé de lui délivrer un visa pour se rendre à New York.