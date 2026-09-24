Maroc : le Parti Authenticité et Modernité remporte les législatives

Au Maroc, le Parti Authenticité et Modernité, membre de la coalition gouvernementale, a remporté les élections législatives du 23 septembre selon les résultats provisoires publiés dans la nuit de mercredi à jeudi.

''D'après les résultats provisoires, le dépouillement et le décompte des voix au niveau des circonscriptions locales et régionales ont donné les résultats suivants : le Parti authenticité et modernité (PAM) a remporté 97 sièges, le Rassemblement national des indépendants (RNI) 66 sièges, le Parti de l'Istiqlal 65 sièges et le Parti de la justice et du développement (PJD) 54 sièges.'', a annoncé Abdelouafi Laftit, ministre marocain de l'Intérieur.

Le Parti authenticité et modernité, bien qu'arrivé en tête des résultats, doit désormais chercher des alliés pour former une coalition. Mais il est déjà assuré d'occuper le poste de Premier ministre. L’article 47 de la Constitution marocaine prévoit en effet que le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des élections à la Chambre des représentants.

Le scrutin a été marqué par un taux de participation de 38 %, soit le niveau le plus bas depuis près de deux décennies. Des électeurs semblent avoir boudé les urnes dans un contexte de morosité sociale.

Ces élections ont eu lieu moins de deux mois après une crise migratoire de grande ampleur, au cours de laquelle des dizaines de milliers de Marocains, principalement des jeunes, se sont rués vers l’enclave espagnole de Ceuta. Seuls environ 4 % des électeurs inscrits étaient âgés de 18 à 24 ans.

En septembre 2025, un mouvement de protestation de la génération Z était descendu dans les rues au Maroc pour réclamer de meilleurs services de santé et d’éducation.