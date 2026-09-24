Dangote veut étendre son empire du raffinage en Afrique [Business Africa]

Le Dangote Group veut capitaliser sur le succès de sa raffinerie au Nigeria pour développer un groupe énergétique panafricain.

Le conglomérat s’apprête à ouvrir le capital de sa raffinerie phare aux investisseurs, dans le cadre de ce qui pourrait devenir la plus importante introduction en Bourse (IPO) jamais réalisée en Afrique. Le groupe étudie également la construction de nouvelles raffineries, de terminaux de stockage et de pipelines pour le transport de carburants sur plusieurs marchés africains.

Mais cette stratégie d’expansion s’accompagne de nouveaux défis : mobilisation des capitaux, gestion du risque de change, adaptation aux différentes réglementations nationales et interconnexion des infrastructures énergétiques à travers les frontières.

Nous avons reçu David Bird, CEO et Managing Director de Dangote Refinery, pour discuter de l’introduction en Bourse prévue et des ambitions du groupe à l’échelle du continent.

Parmi les principales questions abordées : comment permettre aux investisseurs particuliers de participer équitablement à l’IPO dans un contexte marqué par l’inflation et les pressions sur les devises ? Quand les Nigérians pourront-ils bénéficier concrètement d’un approvisionnement plus fiable en carburant et, potentiellement, d’une plus grande stabilité des prix ? Et comment Dangote compte-t-il concilier les besoins énergétiques du Nigeria avec son ambition d’exporter des produits pétroliers à travers l’Afrique ?

Les réponses pourraient contribuer à définir la prochaine étape du développement du secteur énergétique nigérian, tout en renforçant le rôle de Dangote sur le marché énergétique africain.

Au Soudan du Sud, les petites entreprises se tournent vers le solaire

Avec moins de 10 % de la population du Soudan du Sud raccordée à un réseau électrique formel, les coupures de courant fréquentes exercent une forte pression sur les petites entreprises.

Pour de nombreux entrepreneurs, l’énergie solaire apparaît comme une solution de plus en plus importante.

Les installations solaires permettent aux entreprises de poursuivre leurs activités pendant les coupures, de réduire leur dépendance aux coûteux groupes électrogènes et de disposer d’une source d’électricité plus prévisible.

Pour les entrepreneurs qui travaillent avec des marges limitées, un approvisionnement électrique fiable peut faire la différence entre maintenir une activité à flot et perdre une partie de leurs revenus.

Économie créative au Nigeria : transformer le rayonnement culturel en emplois

L’influence culturelle du Nigeria est désormais mondiale, de l’Afrobeats et de Nollywood à la mode, la gastronomie et les contenus numériques.

Mais la popularité internationale ne suffit pas à créer des entreprises et des emplois durables.

Alors que le Nigeria cherche à développer son économie créative à l’horizon 2030, les jeunes entrepreneurs auront besoin de bien plus que de talent. L’accès au financement, aux technologies, aux compétences, à la protection de la propriété intellectuelle et aux marchés internationaux sera déterminant.

Le principal défi consiste désormais à transformer le rayonnement culturel mondial du Nigeria en emplois et en revenus durables pour les jeunes qui créent, produisent et commercialisent cette culture.