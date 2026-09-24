Sao Tomé-et-Principe aux urnes dimanche pour les élections législatives

À São Tomé-et-Príncipe, un enjeu domine tous les autres à l’approche des élections de dimanche dans ce petit État insulaire du golfe de Guinée : comment empêcher les jeunes de partir.

Des étals des marchés aux stations de taxis, les électeurs de cet archipel de 210 000 habitants disent attendre du prochain gouvernement qu’il crée des emplois et offre des perspectives à une génération qui regarde de plus en plus vers l’étranger pour construire son avenir.

Dans cette petite démocratie parlementaire, souvent considérée comme l’un des systèmes politiques les plus stables d’Afrique, les élections législatives constituent le scrutin le plus important.

À l’extérieur du marché central animé de la capitale, São Tomé, trois jeunes conducteurs de motos-taxis débattaient de l’utilité même d’aller voter.

« Depuis ma naissance, rien n’a changé dans ce pays », affirme Miguel, qui prévoit de rester chez lui le jour du scrutin et qui, comme les autres habitants interrogés, a refusé de donner son nom complet.

Ericson était indécis, tandis que Nilson déclarait qu’il voterait dans l’espoir que « ces élections créeront des emplois ».

Sur un point, tous trois sont d’accord : trop de jeunes ne voient aucun avenir dans leur pays.

« Nous avons besoin d’investissements, de nouvelles entreprises, d’un nouveau port et d’un nouvel aéroport », estime Nilson, expliquant que les jeunes finissent souvent par exercer son métier faute d’alternatives.

Non loin de là, de grands écrans diffusaient en boucle des vidéos de campagne du parti au pouvoir, l’Action démocratique indépendante (ADI).

De l’autre côté de la rue, des militants de son principal rival, le Mouvement pour la libération de São Tomé-et-Príncipe (MLSTP), distribuaient des tracts.

« Manque de perspectives »

Sept partis se disputent les 55 sièges du Parlement.

Pourtant, à São Tomé-et-Príncipe, la vie politique est souvent moins structurée par des affrontements idéologiques que par des « intérêts convergents » et des réseaux personnels, explique à l’AFP l’ancien président du Parlement Arzemiro dos Prazeres.

Pour certains électeurs, le vote relève d’une logique transactionnelle. À la sortie d’un meeting de l’ADI, un homme d’une cinquantaine d’années a déclaré à l’AFP avoir reçu de l’argent en échange de son vote.

D’autres souhaitent simplement du changement.

Bruno, un diplômé de 25 ans en informatique actuellement sans emploi, affirme que cette fois, il soutiendra le MLSTP, qui a dirigé le pays avant l’instauration du multipartisme en 1990.

« Les jeunes sont délaissés. Ils n’ont ni emplois ni possibilités de loisirs. Il n’y a rien à faire ici à part faire la fête et boire », déplore-t-il.

« Beaucoup de jeunes partent à cause du manque de perspectives », ajoute-t-il, précisant qu’il avait lui aussi envisagé de partir, mais qu’il n’en avait pas les moyens.

L’exode des jeunes

Les chiffres montrent l’ampleur du problème.

Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2025, au moins 18 % de la population du pays, soit près de 40 000 personnes, vivent à l’étranger.

L’émigration a fortement augmenté ces dernières années, principalement sous l’impulsion de jeunes à la recherche d’un emploi et de meilleures perspectives.

Le Portugal, ancienne puissance coloniale, reste la principale destination, suivi de l’Angola et du Gabon.

« Toute l’économie en souffre », affirme l’ancien Premier ministre Gabriel Da Costa, qui souligne notamment les pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs comme celui de la construction.

Les jeunes évoquent une liste de raisons bien connue pour expliquer leur départ : des perspectives d’emploi limitées, l’augmentation du coût de la vie et la dégradation des services publics.

« L’hôpital est dans un état terrible. Il a besoin d’être rénové », déplore Aizy, une femme de ménage de 38 ans tenant son nouveau-né dans les bras, en évoquant l’état de la maternité où elle a accouché.

Les coupures de courant fréquentes restent également une préoccupation majeure, malgré des améliorations récentes. De nombreux habitants se souviennent encore d’avoir passé une grande partie des fêtes de fin d’année 2025 sans électricité.

Attirer les investissements

Quel que soit le vainqueur des élections de dimanche, le prochain gouvernement devra relever le défi de convaincre les jeunes de São Tomé-et-Príncipe qu’ils peuvent construire leur avenir dans leur propre pays.

Tous les principaux partis s’accordent sur la nécessité d’attirer les investissements.

« L’ensemble de notre politique vise à créer les conditions nécessaires pour attirer les investisseurs », affirme la ministre des Affaires étrangères Ilza Amado Vaz, candidate de l’ADI.

L’objectif, explique-t-elle, est de réduire la dépendance du pays à l’égard de ses partenaires étrangers, notamment le Portugal, l’Union européenne, le Brésil, la Chine et les États-Unis.

Ilza Amado Vaz souhaite également développer un « tourisme de qualité qui respecte la biodiversité » dans cet État insulaire, dont les plages et les écosystèmes ont permis l’obtention du statut de réserve de biosphère de l’UNESCO.

Cependant, cette jeune démocratie fait également face à la perspective d’une faible participation électorale.

La participation a fortement diminué lors des dernières élections et près de six électeurs sur dix ne se sont pas rendus aux urnes lors de l’élection présidentielle de juillet.