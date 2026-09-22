USA : Trump interdit CNN, des medias le boycottent en solidarité

Les postes réservés aux chaînes de télévision sont restés vides, lundi, devant la Maison Blanche à Washington. des médias américains boycottent Donald Trump

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec trois médias exclus par le président américain Donald Trump.

Samedi, les journalistes de CNN, MS NOW et Politico se sont vu refuser tout accès à l’enceinte de la Maison Blanche et leurs cartes de presse ont été confisquées.

Conséquence : pas de suivi télévisuel des déplacements du président, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies. Elle devait être assurée par CNN.

La riposte de la presse ne s'arrête pas au boycott de la couverture médiatique du président américain : plusieurs chaînes de télévision, poursuivent l'administration Trump en justice.

Les relations entre le président américain et la presse restent tendues, Donald Trump qualifiant les médias de « cancer » et de menace pour la sécurité nationale.

Mais il déclare '' ne pas mener d'attaques contre la liberté de la presse », à laquelle il dit '' être attaché ».