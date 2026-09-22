Haïti : 18 suspects dans l'assassinat de Jovenel Moïse extradés vers les USA

Dix-huit suspects, accusés d'avoir participé à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021, ont été extradés dimanche vers les États-Unis.

Ils seront jugés en Floride. Le sud de ce district américain aurait servi de base centrale à la préparation du complot contre Jovenel Moïse, selon les autorités américaines.

Lundi, une dizaine de personnes ont comparu devant un tribunal fédéral de Miami en lien avec cette affaire, dont Joseph Badio. Cet ancien employé du ministère haïtien de la Justice et 17 soldats colombiens étaient dans l'attente de leur procès en Haïti.

Moïse a été tué le 7 juillet 2021 dans l'attaque de son domicile à Port-au-Prince par des mercenaires étrangers, majoritairement colombiens.

Cinq ans après, le pays peine toujours à organiser le procès de ce drame, en raison de divers blocages, notamment de la violence imposée par les gangs. D'où le choix de transférer les suspects vers les États-Unis.