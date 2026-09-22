Royaume-Uni : Vincent Brown inculpé pour son rôle dans le génocide au Rwanda

C'est une première au Royaume-Uni. Un homme de 65 ans a été inculpé lundi pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, après une enquête menée pendant sept ans par les autorités britanniques.

Vincent Brown, anciennement connu sous le nom de Vincent Bajinya, est poursuivi pour complicité de génocide et pour six chefs d'accusation liés à des crimes contre l'humanité. Selon le parquet britannique, il aurait notamment dirigé et incité à des actes de meurtre et de génocide visant la population tutsi.

Le génocide de 1994 a fait environ 800 000 morts en une centaine de jours, principalement parmi les Tutsi et les Hutu modérés. Vincent Brown, originaire de Kigali et installé depuis plusieurs années à Londres, doit comparaître mardi devant le tribunal de Westminster. Il est actuellement détenu.

Il avait déjà été arrêté au Royaume-Uni en 2006. Son extradition vers le Rwanda, avec celle de quatre autres hommes, avait toutefois été refusée par la justice britannique en 2017. Après cette décision, le gouvernement rwandais avait demandé aux autorités britanniques d'enquêter directement sur les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide dans le quartier de Rugenge, à Kigali, en avril 1994.

La police antiterroriste de Londres indique que l'enquête a débuté en septembre 2019 et précise que d'autres investigations sur des crimes présumés liés au génocide sont toujours en cours au Royaume-Uni.

Le génocide avait été déclenché après l'assassinat du président rwandais Juvénal Habyarimana, dont l'avion avait été abattu par deux missiles le 6 avril 1994, dans un contexte de tensions ethniques entre Hutu et Tutsi.