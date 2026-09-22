Ebola en RDC : 7 672 cas confirmés, dont presque 3 700 décès

La République démocratique du Congo compte désormais 7 672 cas confirmés d'Ebola, avec 3 699 décès, selon les chiffres publiés lundi par l'Institut national de santé du pays.

Le taux de létalité s'élève à 48,2 %, avec 1 879 patients guéris et 886 hospitalisés ou en quarantaine.

Pour tenter d'endiguer la propagation, la RDC a lancé, à Bunia dans la province de l'Ituri, l'essai clinique du vaccin Ervebo. Objectif : mesurer son efficacité face à la souche Bundibugyo, responsable de l'épidémie actuelle.

Au moins 20 000 personnes devraient recevoir le vaccin en Ituri et au Nord-Kivu.

La 17e épidémie d'Ebola, déclarée dans le pays en mai dernier, poursuit son expansion.

Elle est devenue la plus importante et la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays, et la deuxième plus importante au monde, derrière celle qui a sévi en Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016.