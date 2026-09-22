Football : Infantino propose une réforme de la gouvernance de la FIFA

Gianni Infantino veut revoir le fonctionnement de la FIFA. Le président de l’instance mondiale du football propose de consulter les 211 fédérations membres afin de renforcer les processus de décision, la transparence et la responsabilité au sein de l’organisation.

Dans une lettre adressée aux associations membres, le dirigeant suisse annonce vouloir lancer une consultation structurée avec les confédérations, les fédérations nationales et d’autres acteurs du football.

Cette initiative intervient après la polémique provoquée par un projet visant à ouvrir à des investisseurs privés le capital d’une structure commerciale chargée de gérer certaines des principales compétitions de la FIFA, notamment les Coupes du monde.

Face aux critiques, ce projet a finalement été abandonné. L’UEFA avait notamment menacé de boycotter les compétitions de la FIFA avant de suspendre cette menace. Elle continue toutefois de réclamer le départ de Gianni Infantino.

Le président de la FIFA assure de son côté que l’indépendance de l’organisation et son autorité sur les décisions sportives n’ont jamais été remises en cause. Il reconnaît néanmoins que le projet a été rendu public avant la fin des consultations internes, ce qui a pu donner l’impression que les décisions avaient déjà été prises.

Les premières propositions de réforme doivent être examinées lors de la réunion du Conseil de la FIFA prévue le 15 octobre.

Gianni Infantino, à la tête de la FIFA depuis 2016, a par ailleurs confirmé qu’il serait candidat à un nouveau mandat lors de l’élection prévue en mars prochain.