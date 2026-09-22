Gambie : 2,5 millions de dollars pour indemniser les victimes de Jammeh

La Gambie et les États-Unis ont signé un accord pour le rapatriement de 2,5 millions de dollars destinés au fonds d’indemnisation des victimes de l’ancien président Yahya Jammeh.

Ces fonds proviennent de la vente d’une résidence acquise en 2010 dans le quartier de Falconhurst, à Potomac, dans l’État du Maryland. Le bien, lié à Yahya Jammeh et à son épouse Zineb Jammeh, avait été identifié comme un fruit de la corruption par une enquête gambienne. La justice américaine avait saisi la propriété en 2022 avant de la vendre pour 2,5 millions de dollars.

Selon le gouvernement gambien, l’accord de restitution a été signé le 18 septembre dernier à Banjul par le ministre gambien des Finances, Seedy Keita, et Robert Anderson, chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis en Gambie. Les fonds doivent alimenter le mécanisme d’indemnisation mis en place pour les victimes des violations des droits humains commises sous le régime de Yahya Jammeh, qui a dirigé la Gambie de 1994 à 2017.

À la suite des travaux de la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC), un fonds destiné aux victimes avait été créé en 2019 auprès de la Banque centrale de Gambie.