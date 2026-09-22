Yémen : près de 130 000 déplacés, l'OIM tire la sonnette d'alarme

Près de 130 000 personnes ont été déplacées au Yémen en raison de la dégradation de la situation sécuritaire, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

En seulement trois jours, le nombre de déplacés recensés dans sept gouvernorats a augmenté de plus de 11 000 personnes. Il est passé de 118 086 le 18 septembre à 129 438 trois jours plus tard, a indiqué Othman Belbeisi, directeur régional de l’OIM pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Le gouvernorat de Taëz accueille le plus grand nombre de déplacés, avec 73 494 personnes.

Dans le même temps, l’OIM indique que 3 106 personnes ont traversé la mer Rouge depuis le Yémen vers Djibouti, à la recherche d’un refuge.

Le Yémen est plongé dans la guerre depuis 2014, lorsque les rebelles houthis ont pris le contrôle de plusieurs régions du pays, dont la capitale Sanaa. L’année suivante, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue pour soutenir le gouvernement reconnu par la communauté internationale.

Des années de conflit, auxquelles s’ajoutent la crise économique et des catastrophes naturelles récurrentes, ont plongé des millions de Yéménites dans une situation de grande vulnérabilité.

L’OIM affirme fournir une aide d’urgence aux personnes déplacées et appelle la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire.