Nigeria : l’inquiétude monte face à la hausse des cas de noma

Au Nigeria, les cas de Noma, une maladie grave qui provoque une défiguration du visage et entraîne souvent la mort chez les enfants sont en augmentation. Médecins sans frontières pratique gratuitement des opérations chirurgicales sur des enfants souffrant de noma, à condition que leur état de santé leur permette de supporter le traitement.

Ils sont encore si jeunes, mais ils se battent déjà pour leur vie.

Une lutte douloureuse et incessante.

Les cas de noma, une maladie qui défigure les enfants et peut parfois leur être fatale, sont en forte augmentation au Nigeria.

Il s’agit d’une infection progressive et souvent mortelle du visage et de la bouche.

Elle commence par une inflammation des gencives chez des enfants souffrant de malnutrition et vivant dans des environnements insalubres, puis se propage rapidement, détruisant les tissus mous et les os.

Elle touche principalement les enfants âgés de 2 à 6 ans, en particulier dans les communautés pauvres.

Aux premiers stades de la maladie, le traitement comprend des antibiotiques, des soins des plaies et une amélioration de l’alimentation. Mais lorsque la maladie s’aggrave, une intervention chirurgicale devient nécessaire.

Dans cet hôpital spécialisé, plus de 500 enfants atteints de noma et originaires de différentes régions du nord du Nigeria ont été pris en charge entre 2023 et 2025.

"Au début, cela ressemblait à de la fièvre. Nous sommes allés voir un pharmacien local, qui lui a fait une injection. Immédiatement après le traitement administré par le pharmacien, la peau de mon enfant a commencé à devenir rougeâtre. Nous sommes alors retournés chez le pharmacien. À ce moment-là, il nous a donné une lettre d’orientation pour nous rendre à l’hôpital. À l’hôpital, le médecin a suggéré que le garçon soit traité pour des symptômes évoquant un cancer (tumeur maligne). Ils ont commencé à le traiter, mais sans aucune amélioration", raconte, à AP, Maryam Sabiu, mère d’un enfant atteint de noma.

Dans le nord du Nigeria, durement touché par les conséquences des violences armées et les difficultés économiques, les experts affirment que de plus en plus d’enfants sont diagnostiqués avec un noma.

Selon MSF et des responsables médicaux, nombre d’entre eux arrivent trop tard pour être soignés, en raison d’un manque de sensibilisation à la maladie et de son évolution mortelle.

Muhammad Dalhatu, un autre parent, raconte :

"Cela a commencé par de petites plaies ressemblant à la varicelle autour de son cou. Nous ne pensions pas que c’était le noma à ce moment-là."

"L’hôpital nous a ensuite transférés vers cet établissement. Cela fait sept ans maintenant que je viens et repars de cet hôpital."

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) classe le noma parmi les maladies tropicales négligées, ce qui signifie qu’elle reçoit peu ou pas d’attention et de financements à l’échelle mondiale, malgré son impact sur les personnes qui en souffrent.

L’OMS n’a pas actualisé ses données sur le noma depuis 1998, année où elle estimait à 140 000 le nombre de cas annuels, avec un taux de mortalité de 90 %.

Une étude publiée l’année dernière dans la revue The Lancet Global Health, s’appuyant sur les données de l’hôpital de Sokoto, a recensé plus de 50 000 cas de noma dans 12 États du nord du Nigeria entre 1999 et 2024.

Selon l’OMS, le Nigeria signale davantage de cas de noma que les autres pays, en raison de la présence d’hôpitaux spécialisés, de l’importance de sa population et d’une réponse des autorités qui permet probablement de recenser davantage de cas que dans la plupart des autres pays.

Il ne compte pourtant que deux hôpitaux spécialisés, dont un à Abuja, construit récemment, en 2023.