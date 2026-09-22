Ceuta : contrôles renforcés à la frontière face à la menace d'une crise migratoire

Ceuta
Des policiers et des soldats espagnols surveillent les frontières terrestres et maritimes de Ceuta comme le lait sur le feu. Des patrouilles sont renforcées face à la menace d'une nouvelle entrée de migrants en provenance du Maroc, mercredi, jour d'élections législatives.
Les autorités espagnoles, prennent au sérieux les appels en lien avec cette menace lancés sur les réseaux. Elles ont annoncé lundi l'activation de dispositifs de prévention pour éviter tout débordement.
Le gouvernement espagnol veut s'assurer qu'aucun migrant en situation irrégulière ne puisse atteindre Ceuta.
Les 30 et 31 juillet, plus de 70 000 migrants en provenance du royaume chérifien avaient atteint l'enclave espagnole. La plupart sont repartis, mais plusieurs milliers sont restées.
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