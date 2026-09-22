Journée mondiale du rhinocéros : cinq espèces toujours menacées à protéger

Chaque 22 septembre, la Journée mondiale du rhinocéros met en lumière la situation des cinq espèces encore présentes sur la planète et les efforts engagés pour assurer leur survie.

Deux espèces vivent en Afrique : le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Trois autres se trouvent en Asie : le rhinocéros indien, aussi appelé grand rhinocéros unicorne, le rhinocéros de Java et celui de Sumatra.

Selon les estimations publiées en 2025 par les groupes de spécialistes de l’UICN, environ 26 700 rhinocéros subsistent dans le monde. Le rhinocéros blanc reste le plus nombreux, avec près de 15 800 individus, devant le rhinocéros noir, estimé à environ 6 800. Le grand rhinocéros unicorne compte un peu plus de 4 000 individus.

La situation est beaucoup plus critique pour les deux espèces indonésiennes. Il ne resterait qu’environ 50 rhinocéros de Java et entre 34 et 47 rhinocéros de Sumatra à l’état sauvage.

Braconnage, perte d’habitat et changement climatique

Le braconnage pour le commerce illégal des cornes reste l’une des principales menaces. Mais les rhinocéros sont également confrontés à la fragmentation de leur habitat, aux sécheresses et aux effets du changement climatique.

En Afrique, 516 rhinocéros ont encore été victimes du braconnage en 2024, même si le taux enregistré cette année-là était le plus faible depuis 2011. Dans le même temps, la population de rhinocéros noirs a progressé, tandis que celle des rhinocéros blancs a reculé.

La Journée mondiale du rhinocéros rappelle ainsi la nécessité de renforcer la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, de protéger les habitats et de soutenir les programmes de reproduction et de conservation.

Malgré certaines avancées, les spécialistes soulignent que la survie des cinq espèces dépendra d’efforts durables et coordonnés à l’échelle internationale.