Climat : les experts alertent sur la menace d'un phénomène El Niño ''inédit''

Le monde reste, cette année, sous la menace du phénomène El Niño d'une ampleur inédite, alertent les experts, en raison du réchauffement des températures océaniques.

En ligne de mire : de nouveaux sommets en termes de sécheresse, de vagues de chaleur, d’inondations et d’autres perturbations liées au climat en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, menaçant la sécurité alimentaire de millions de personnes.

''Il y a désormais 90 % de chances que le phénomène El Niño actuel s’intensifie pour devenir un événement très puissant d’ici la fin de l’année. La deuxième raison est qu’il y a également désormais une très forte probabilité, de 69 % selon les chiffres de la semaine dernière, que ce phénomène El Niño soit le plus puissant jamais enregistré depuis 1950'', explique Kareff Rafisura, chef de la Division de la réduction des risques de catastrophe à la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique :

Le phénomène alimente déjà des feux de forêt qui ravagent les terres agricoles, épuise les réserves d’eau des grandes villes et nuit aux prises de pêche dans la région.

''Ainsi, ce qui arrive à l’agriculture détermine réellement si les populations restent en dessous ou légèrement au-dessus du seuil de pauvreté'', déclare Kareff Rafisura..

Le phénomène climatique pourrait plonger au moins 49 millions de personnes supplémentaires dans une insécurité alimentaire aiguë d’ici fin 2027, selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies.