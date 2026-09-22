Soudan du Sud : Salva Kiir dissout le gouvernement de transition avant les élections

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a dissous ce mardi le gouvernement de transition, à seulement trois mois des élections prévues le 22 décembre. Cette décision, inscrite dans le calendrier électoral, ouvre la voie à la mise en place d’une administration intérimaire chargée d’assurer la continuité de l’État jusqu’au scrutin.

Elle intervient après l’adoption d’amendements à la loi électorale autorisant la tenue des élections sans attendre l’adoption d’une Constitution permanente ni l’achèvement du recensement national. Le gouvernement de transition issu de l’accord de paix de 2018 laisse ainsi place à une nouvelle structure exécutive pour la période préélectorale.

Cette réorganisation devrait modifier la composition de l’exécutif et renforcer le rôle de la présidence pendant les mois précédant le scrutin. Elle intervient alors que plusieurs dispositions de l’accord de paix n’ont toujours pas été pleinement mises en œuvre, notamment celles concernant les institutions de transition et la préparation électorale.

Dans les prochaines heures, Salva Kiir doit annoncer la composition de la nouvelle administration intérimaire. Celle-ci devra notamment assurer le fonctionnement des institutions nationales et locales et superviser les préparatifs du scrutin du 22 décembre. À ce stade, la liste des responsables appelés à intégrer cette nouvelle équipe n’a pas encore été rendue publique.