Guinée : Cellou Dalein Diallo affirme que son passeport a été révoqué

L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo affirme que son passeport a été révoqué par les autorités, l’empêchant de se rendre à New York pour participer à des réunions en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Exilé depuis 2022, l’ancien chef de l’Union des forces démocratiques de Guinée, l’UFDG, devait voyager depuis Abidjan à bord d’un vol Ethiopian Airlines.

Selon son parti, Cellou Dalein Diallo avait bien obtenu une carte d’embarquement avant d’être informé par la compagnie aérienne que son passeport avait été « révoqué par les autorités émettrices ».

L’UFDG a condamné cette décision. Les autorités guinéennes, sollicitées par l’AFP, n’avaient pas réagi dans l’immédiat.

Âgé de 74 ans, Cellou Dalein Diallo est l’une des principales figures de l’opposition guinéenne. Son parti a été dissous en mars avec plusieurs autres formations politiques.

Le président Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après le renversement d’Alpha Condé en 2021, a été réélu en décembre dernier. Plusieurs grandes figures de l’opposition, dont Cellou Dalein Diallo, n’avaient pas été autorisées à se présenter.