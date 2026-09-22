RDC : une enquête judiciaire ouverte après les incidents ayant émaillé la marche de la C64

Le ministre de la Justice a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire sur les violences et incidents rapportés lors des manifestations de l’opposition du mardi 15 septembre à Kinshasa ainsi que dans d’autres villes et localités du pays.

Les investigations devront notamment éclaircir les circonstances entourant les actes de violence, les blessures, les destructions, les allégations de décès et les interpellations enregistrés dans le contexte de ces manifestations.

La marche de la coalition de l’opposition C64 contre tout projet de changement de la Constitution s’est déroulée dans un contexte marqué par un important dispositif sécuritaire à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC. Prévue pour dénoncer le projet de changement de la Constitution et la proposition de loi sur le référendum, elle avait débuté dans le calme avant de dégénérer.

L’opposition accuse les autorités, les forces de l’ordre et la milice Force du progrès d’avoir organisé un guet-apens, ce que le pouvoir rejette. Les différentes parties présentent également des bilans divergents, notamment concernant un éventuel décès.

La Commission nationale des droits de l’homme a, pour sa part, signalé la présence de personnes munies d’armes blanches ayant empêché la progression de la marche aux 12e, 11e et 10e rues de Limete, une commune de Kinshasa. L’enquête devra désormais permettre d’établir les faits et de confronter ces différentes versions.