Nigeria : la ruée vers les actions de la raffinerie Dangote

L'entrée en bourse de la raffinerie Dangote attire les investisseurs nigérians. L’initiative offrant une occasion rare de participer à l’un des projets industriels les plus ambitieux d’Afrique.

Dans le pays, c’est la ruée vers les actions mises sur les marchés par le milliardaire nigérian Aliko Dangote.

''Je compte investir dans la raffinerie Dangote, car c’est une bonne plateforme pour investir dans l’avenir. Ce que je conseillerais aux gens, c’est que, même si je possède déjà quelques actions dans d’autres entreprises, cette opportunité est unique et nous l’attendions depuis longtemps. Je pense donc que c’est un bon placement pour assurer son avenir'', déclare Gift Enang, chef de projet.

Un investissement durable. L’envergure de la raffinerie et ses rendements potentiels, dans un contexte de flambée des cours mondiaux du pétrole favorisée par la crise au Moyen-Orient, ont suscité l’enthousiasme des investisseurs particuliers.

''Je vais investir pour mon avenir, pour mes finances et pour l’économie du Nigeria. La raison, c’est que Dangote est un investisseur qui réussit, et c’est un fait. De plus, puisqu’il a décidé de lancer l’introduction en bourse de sa raffinerie, il est très probable que si j’investis dans cette entreprise, j’en tirerai un bénéfice'', affirme Boluwatife Ogundairo, coursier.

Aliko Dangote conserve 87 % du capital de la raffinerie, la plus grande d’Afrique.