RDC : à Beni, les mototaxistes sensibilisés à la lutte contre Ebola

À Beni, en République démocratique du Congo, le centre de traitement d’Ebola a ouvert ses portes à des conducteurs de motos-taxis afin de renforcer leur connaissance de la maladie et de lutter contre la désinformation.

Les participants ont pu découvrir le fonctionnement du centre, depuis l’admission des patients jusqu’au suivi assuré par les équipes médicales. L’objectif est notamment de réduire la méfiance envers les structures de prise en charge et les professionnels de santé.

Les conducteurs de motos-taxis occupent une place particulière dans cette stratégie de sensibilisation. En contact quotidien avec la population, ils sont susceptibles de transporter des personnes présentant des symptômes et peuvent les encourager à se rendre rapidement dans un établissement de santé.

Survivant d’Ebola et lui-même conducteur de moto-taxi, Josias Tengé-Tengé appelle ainsi ses collègues à se protéger et à orienter les passagers malades vers les structures médicales.

Cette campagne intervient dans un contexte marqué par la peur et les fausses informations autour d’Ebola. Des professionnels de santé, des équipes chargées des enterrements et des centres de traitement ont déjà été pris pour cible.

Les autorités sanitaires misent sur les acteurs de proximité pour renforcer la confiance, faciliter la prise en charge des malades et améliorer la lutte contre Ebola.