Guerre en Ukraine : Incendies et victimes à Odesa et Soumy après de nouvelles attaques russes

À Odessa, une attaque de drone survenue après la mi-journée a tué un homme et déclenché des incendies dans des garages, endommageant des maisons et des voitures à proximité. Une deuxième frappe a ensuite touché un immeuble résidentiel de 19 étages, faisant trois blessés, dont un enfant. Des images du service d'urgence de l'État montrent des pompiers luttant contre les débris en feu et intervenant autour des bâtiments endommagés. À Soumy, des bombes aériennes guidées ont frappé les districts de Kovpakivskyi et Zarichnyi, touchant des zones résidentielles et industrielles. Les autorités ont d'abord indiqué que six personnes avaient été blessées, dont une fille de 14 ans, tandis que deux maisons avaient été détruites, 10 endommagées et un établissement scolaire touché. Un nouveau bilan a ensuite fait état d'un mort et de neuf blessés, dont deux enfants. Les équipes de secours ont fouillé les décombres, éteint les incendies et sécurisé les zones endommagées. Ces attaques s'inscrivent dans la poursuite des frappes russes contre les villes ukrainiennes, avec d'autres victimes et dégâts signalés ailleurs dans le pays.