Afrique du Sud : Ramaphosa malade après le sommet des BRICS

Afrique du Sud
Comment se porte Cyril Ramaphosa ? La question vaut son pesant d'or, alors que le président sud-africain s’est retiré de ses engagements publics après le sommet des BRICS.
Cyril Ramaphosa, 73 ans, est rentré lundi de l’Inde, où il a pris part à cette rencontre. Dans la foulée, ses médecins lui ont conseillé de se reposer et de se remettre. Son cabinet invoque des problèmes de santé.
Ce repos médical intervient alors que le vice-président sud-africain, de son côté, poursuit sa convalescence après une intervention médicale qualifiée de mineure. Paul Mashatile a confirmé son indisponibilité, invoquant les ‘’ conseils de ses médecins''.
Le président sud-africain et son vice-président sont donc indisponibles pour raison de santé à l’approche des élections municipales du 4 novembre.
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