Espagne : Mbappé s'explique sur la polémique autour du maillot pour Ceuta

L'attaquant de l’équipe de football du Real Madrid Kylian Mbappé s’est expliqué après avoir été vivement critiqué suite à son geste du 15 septembre.

Lors d’un match qui opposait Elche au Real Madrid, le club espagnol avait demandé à ses joueurs d’entrer sur le terrain vêtu d’un t-shirt ou un message de soutien aux populations de ceuta était inscrit. Kylian Mbappé et ses coéquipiers Vinicius Junior et Ibrahim Konaté l’avaient porté quelque secondes avant de le retirer à moitié.

Cet acte qui a indigné la droite, l'extrême droite et une partie des réseaux sociaux espagnols, a provoqué une polémique qui a dépassé le cadre sportif.

Après le silence, Kylian Mbappé a apporté des explications, le joueur a déclaré avoir voulu avoir une pensée pour tous les migrants tout en affichant son soutien. Il a ajouté ne pas vouloir faire de hiérarchie dans la souffrance.

Ce t-shirt a été initié par une association patronale valencienne avec le feu vert de l’organisateur du championnat la Liga.

Le Real Madrid a affirmé que chacun était libre de porter ou non ce t-shirt. Bien que le président de la Liga, Javier Tebas, avait critiqué les trois joueurs.