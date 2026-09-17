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Espagne : Mbappé s'explique sur la polémique autour du maillot pour Ceuta

Kylian Mbappé, du Real Madrid, lors du match de football de la Liga espagnole opposant Elche au Real Madrid à Elche, en Espagne, 15 septembre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Espagne

L'attaquant de l’équipe de football du Real Madrid Kylian Mbappé s’est expliqué après avoir été vivement critiqué suite à son geste du 15 septembre.

Lors d’un match qui opposait Elche au Real Madrid, le club espagnol avait demandé à ses joueurs d’entrer sur le terrain vêtu d’un t-shirt ou un message de soutien aux populations de ceuta était inscrit. Kylian Mbappé et ses coéquipiers Vinicius Junior et Ibrahim Konaté l’avaient porté quelque secondes avant de le retirer à moitié.

Cet acte qui a indigné la droite, l'extrême droite et une partie des réseaux sociaux espagnols, a provoqué une polémique qui a dépassé le cadre sportif.

Après le silence, Kylian Mbappé a apporté des explications, le joueur a déclaré avoir voulu avoir une pensée pour tous les migrants tout en affichant son soutien. Il a ajouté ne pas vouloir faire de hiérarchie dans la souffrance.

Ce t-shirt a été initié par une association patronale valencienne avec le feu vert de l’organisateur du championnat la Liga.

Le Real Madrid a affirmé que chacun était libre de porter ou non ce t-shirt. Bien que le président de la Liga, Javier Tebas, avait critiqué les trois joueurs.

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