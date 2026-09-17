Gaza : la tournée d’Ed Sheeran toujours secouée par la polémique Macklemore

La tournée nord et sud-américaine d'Ed Sheeran est rattrapée par la polémique. Le rappeur Macklemore a été écarté de la première partie après avoir crié « Free Palestine » en concert. Plusieurs artistes ont depuis quitté la tournée par solidarité.

L'exclusion de Macklemore de la « Loop Tour » a été annoncée cette semaine. En cause, une prise de position pro-palestinienne lancée sur scène le 5 septembre dans le New Jersey. Depuis, d'autres artistes programmés en première partie, dont un groupe accompagnant habituellement Ed Sheeran, ont à leur tour quitté la tournée. Le chanteur britannique, qui doit se produire samedi à Philadelphie, affirme que la décision revient à l'organisateur, et non à lui-même.

Macklemore accuse pour sa part Robert Kraft, milliardaire propriétaire des New England Patriots, d'être à l'origine de son éviction. Le groupe de Kraft possède le Gillette Stadium, où Ed Sheeran doit se produire plus tard ce mois-ci.

Ray Waddell, directeur général du contenu chez Oak View Group, société mère de Pollstar estime que ce type de controverse reste rare dans les grandes tournées, la plupart des artistes cherchant à éviter ce genre de situation quand les enjeux financiers sont aussi élevés.

Mercredi, Macklemore a annoncé qu'il reverserait un million de dollars de ses gains de tournée à six organisations d'aide aux Palestiniens, dont l'UNRWA. Il a mis Robert Kraft au défi de faire un don équivalent. Le milliardaire a répondu sur Instagram qu'Ed Sheeran l'avait lui-même sollicité pour verser deux millions de dollars pour une aide humanitaire dans la région.

Malgré la polémique, la tournée d'Ed Sheeran devrait se poursuivre comme prévu, selon les organisateurs.