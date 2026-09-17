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Guinée : le régulateur des médias menace France 24 de sanctions

Le colonel Mamady Doumbouya, président de la Guinée, quitte une réunion avec une délégation de la CEDEAO à Conakry, en Guinée, le 10 septembre 2021.   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Guinée

L'autorité de régulation des médias guinéenne a déclaré mercredi avoir adressé un avertissement officiel à la chaîne française France 24 pour avoir « délibérément utilisé un terme inapproprié » pour désigner le dirigeant du pays.

La Guinée est dirigée d’une main de fer par le président Mamady Doumbouya, et les voix dissidentes ont été réduites au strict minimum.

Ce n’est pas la première fois que des médias sont suspendus par la Haute Autorité de la Communication (HAC) du pays. Elle n’a pas précisé quelles remarques avaient valu cet avertissement à la chaîne, mais lors d’une émission diffusée le 14 septembre, un présentateur avait qualifié Doumbouya de « président putschiste ».

Mamady Doumbouya est arrivé au pouvoir à la suite d’un coup d’État en 2021 avant d’être élu président en décembre 2025 lors d’un scrutin où l’opposition était quasi inexistante.

« France 24 a sciemment choisi d’ignorer la légitimité issue des urnes en utilisant un tel terme pour décrire un président de la République démocratiquement élu », peut-on lire dans le communiqué. Il a appelé la chaîne à « apporter les corrections rédactionnelles nécessaires sur l’ensemble de ses plateformes numériques » et a précisé que la HAC « se réserve le droit d’imposer des sanctions » en cas de récidive.

France 24 n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l’AFP.

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