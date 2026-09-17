Afrique du Sud : une 9e victime de féminicide, la police offre une prime

En Afrique du Sud, un nouveau corps d’une femme a été retrouvé portant à neuf, le nombre de victimes de féminicides près de Johannesburg ces deux derniers mois.

La police sud-africaine a annoncé mardi qu’elle offrait une prime pour toute information susceptible de mener à l’arrestation des responsables de ces décès qualifiés de violents.

Les corps des victimes ont été découverts à divers endroits dans la province, suscitant un choc dans un pays connu pour ses taux élevés de féminicides et de crimes violents.

''Plus vite nous identifierons ces victimes, plus vite cela nous aidera à suivre des pistes précises et à élucider ces affaires particulières. Nous appelons donc toute personne ayant des informations sur la disparition d’un membre de sa famille à se manifester et à nous aider dans ce domaine. Il est question d’une récompense. Oui, j’en ai parlé. Nous mettons 400 000 rands (24 400 dollars) sur la table afin de pouvoir renforcer nos enquêtes'', a déclaré Puleng Dimpane, commissaire nationale de police par intérim.

Le président sud-africain a indiqué qu’aucun effort ne serait ménagé dans le cadre de l’enquête liée à ces féminicides. C’est dans cette optique que le gouvernement veut donc s’assurer qu’aucun indice n’est laissé au hasard.

''Nous ne négligerons aucun détail pour traduire les coupables en justice. Nous avons mis en place une équipe multidisciplinaire de haut niveau, sous la direction du commissaire provincial adjoint, pour mener cette enquête'', promet Firoz Cachalia, ministre de la Police par intérim.

La police précise que, bien qu'elle ne souhaite pas considérer ces affaires comme des incidents liés tant que l'enquête n'aura pas prouvé le contraire, elle a besoin de toute l'aide possible.