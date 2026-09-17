Épidémies : réunis au Togo, les biologistes africains sonnent l’alarme

Réunis pour leur première conférence régionale au Togo, des professionnels de laboratoire médical veulent tirer les leçons d’Ebola et de la Covid-19. Ils demandent aux gouvernements de renforcer les capacités de diagnostic et de consacrer davantage de ressources à la préparation sanitaire.

La Fédération ouest-africaine des sciences de laboratoire médical a ouvert mercredi, à Lomé, sa première conférence consacrée aux défis posés par les épidémies sur le continent.

Pendant trois jours, des biologistes médicaux de plusieurs pays doivent échanger autour du thème : « Les biologistes médicaux et la santé publique en Afrique de l’Ouest : enjeux, défis et perspectives ».

La rencontre intervient alors que la menace du virus Ebola demeure présente dans certaines régions d’Afrique. Elle doit permettre aux participants de confronter leurs expériences et de formuler des recommandations à l’intention des gouvernements ouest-africains.

Les enseignements de l’épidémie d’Ebola

Pour les professionnels réunis à Lomé, les précédentes crises sanitaires ont confirmé le rôle déterminant des laboratoires dans la détection des virus et la prise en charge rapide des patients.

Le Dr Arthur Garber, président de l’Association des professionnels de laboratoire médical de Sierra Leone, est revenu sur l’épidémie d’Ebola qui a frappé son pays en 2014.

« Lorsque l’épidémie d’Ebola s’est déclarée en Sierra Leone, nous aurions perdu beaucoup plus de vies sans l’intervention du personnel médical », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette crise a révélé d’importantes faiblesses dans le système de santé, notamment dans le domaine du diagnostic et dans la mobilisation des professionnels qualifiés.

Des moyens encore insuffisants

Au-delà du partage d’expériences, les participants veulent attirer l’attention des autorités sur la nécessité d’investir durablement dans les laboratoires, la formation du personnel et les dispositifs de prévention.

« Ce que nous avons appris de la Covid-19 et d’Ebola, c’est que le continent africain peut être confronté à de nouvelles épidémies à tout moment », a souligné le Dr Kossi Kabo, président de l’Association des biologistes médicaux du Togo et coprésident du congrès.

Il rappelle que des foyers épidémiques peuvent apparaître partout dans le monde et que l’Afrique pourrait, une nouvelle fois, en être le point de départ.

« Nous le savons, mais nos gouvernements n’ont pas encore pleinement pris conscience de la nécessité de mobiliser les ressources indispensables pour faire face à de nouveaux cas », a-t-il ajouté.

À l’issue de la conférence, les experts devraient présenter des recommandations visant à améliorer la préparation des pays d’Afrique de l’Ouest. Ils réclament notamment davantage d’équipements, de personnels qualifiés et de financements afin d’éviter qu’une nouvelle épidémie ne se transforme en crise sanitaire majeure.