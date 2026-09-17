Gambie : des entreprises en difficulté face aux coupures d'électricité

Depuis juin, la Gambie est paralysé par des coupures d’électricité prolongées, qui ont atteint leur paroxysme ces dernières semaines.

Cette situation qui survient en plein cœur de la saison chaude, a engendré deux nuits de manifestations chaotiques et spontanées la semaine dernière, durant lesquelles les manifestants ont bloqué les routes et réclamé la démission du président Adama Barrow.

« L'entrepôt et nos réfrigérateurs ne fonctionnent pas. Nous dépendons donc désormais de blocs de glace. Un bloc de glace coûtait auparavant 100 dalasis (1,67 euro), mais depuis le début de cette crise énergétique, ils coûtent désormais 300 dalasis (3,50 euros). Tout notre poisson est gâté et il n’y a plus de travail. De 6 h à 20 h, nous ne voyons aucun client car il n’y a pas d’électricité. », a déclaré Sirah Darboe-Manneh, vendeuse de poisson.

À Tanji, les coupures ont parfois duré de 12 à 48 heures et plongé les habitants dans une obscurité totale toute la nuit. Les commerces ont fermé leurs portes, les hôpitaux ont dû recourir à des générateurs qui ont parfois failli, et les habitants se sont démenés pour recharger leurs téléphones et conserver leurs aliments au frais. À certains endroits, l'approvisionnement en eau a été coupé pendant 24 heures**.**

« Le manque d’électricité affecte vraiment notre activité. Nous dépendons de l’électricité pour gagner notre vie. C’est le seul travail que j’ai et c’est grâce à lui que je nourris ma famille. Maintenant, je me sens impuissant. », a expliquéAmadou Gaye, opérateur de moulin à millet.

Le fournisseur d’énergie gambien, la National Water and Electricity Company (NAWEC), a déclaré mi-août que les coupures de courant étaient dues à des pics de demande, principalement liés aux températures élevées, combinés à des « contraintes sur les importations d’électricité » et à un incident technique. En juin, Barrow a admis que la Gambie avait des dettes envers le fournisseur public d’électricité sénégalais, Senelec, expliquant que ces difficultés financières compliquaient les efforts visant à stabiliser l’approvisionnement en électricité.

« Comme il n’y a pas d’électricité, les coupures de courant sont fréquentes en ce moment. J’ai dû quitter mon atelier et rentrer chez moi car l’école va bientôt rouvrir. Si je ne m’y mets pas, j’aurai trop d’uniformes à confectionner et les enfants ont besoin de nouveaux uniformes. C’est pour ça que je suis venu ici pour coudre ce soir. Cette machine fonctionne à la pédale, c’est pourquoi je suis venu ici. », a indiqué Ebrima Camara, tailleur.

Ces coupures surviennent à quelques mois seulement des élections gambiennes prévues le 5 décembre. Alors que la colère monte, le président Adama Barrow a promis que la situation électrique s’améliorerait d’ici la fin du mois d’octobre.