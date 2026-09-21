Élections au Maroc : la "GenZ212" veut peser dans les urnes

À Casablanca, Younes Belaidi, 29 ans, avait pris part au mouvement initié par la Génération Z qui a secoué le Maroc fin 2025.

Il se présente désormais sous les couleurs du Parti du progrès et du socialisme, dans la circonscription d'Aïn Chock alors que le royaume renouvelle ce mercredi les 395 sièges de sa Chambre des représentants lors des élections législatives

Ces partis politiques, le gouvernement et toutes les composantes du Maroc constituent ce que l’humanité a de mieux et de plus créatif, car ils comptent parmi les moyens les plus importants qui nous aident à gouverner l’État. Et c’est ce que nous voulons dire : nous n’avons aucun problème avec les partis politiques ni avec le gouvernement, mais nous devons chercher où se situe le problème. Pour résoudre ce problème, nous, les jeunes, devons nous mobiliser massivement et en grand nombre, explique-t-il.

Près de 16 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le scrutin se déroule dans un cadre électoral réformé, avec notamment de nouvelles dispositions concernant les candidatures, le financement politique et la représentation des femmes et des jeunes. Malgré une forte croissance de 5% en 2025, le taux de chômage s'est établi à 13%, selon les données officielles. Les jeunes représentent une part limitée du corps électoral: 15% des inscrits ont entre 25 et 34 ans, et 4% entre 18 et 24 ans. Et les inégalités sociales et territoriales restent un enjeu majeur au Maroc. Fin juillet, les tentatives massives de jeunes Marocains de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta ont braqué les projecteurs sur leur manque de perspectives.

La coalition gouvernementale dirigée par Aziz Akhannouch joue gros dans ce scrutin, dominé par la question des inégalités sociales et des disparités territoriales. C'est le roi Mohammed VI qui désignera, comme le prévoit la Constitution, le chef du prochain gouvernement, qui sera issu du parti arrivé en tête aux législatives.