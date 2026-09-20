Ebola en RDC : une campagne de vaccination pour protéger les soignants

La République démocratique du Congo a commencé samedi à vacciner les personnels de santé à Bunia, épicentre de l’épidémie de virus Ebola de type Bundibugyo qui sévit dans l’est du pays. Les zones sanitaires de Bunia et de Mongbwalu, parmi les plus touchées en Ituri, sont ciblées en priorité.

Les travailleurs de santé et autres personnels exposés sont les premiers bénéficiaires du vaccin Ervebo, dont l’efficacité a été établie lors de précédentes épidémies provoquées par la souche Zaïre. Son utilisation contre le virus Bundibugyo relève toutefois d’un programme d’usage compassionnel, faute de vaccin spécifiquement homologué contre cette souche. Les autorités sanitaires soulignent que les deux virus étant apparentés, Ervebo pourrait offrir une certaine protection, mais cette hypothèse doit encore être confirmée.

« Je suis en contact permanent avec des personnes malades et donc fortement exposée », a expliqué Nikole Landu, une professionnelle de santé vaccinée à Bunia. « Je pourrais toujours contracter la maladie, mais je suis moins susceptible d’en développer une forme grave », a-t-elle ajouté.

Selon les chiffres communiqués par les autorités congolaises samedi, l’épidémie avait atteint 7 541 cas confirmés et 3 639 décès. Elle se concentre principalement en Ituri, où la riposte est compliquée par l’insécurité, les déplacements de population, une grève des personnels de santé et d’importants mouvements de population.

Pour Catherine Smallwood, chargée de la surveillance de la santé publique à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le lancement de la vaccination constitue « une étape importante » dans la réponse à l’épidémie et témoigne de la mobilisation des autorités congolaises, des équipes nationales et provinciales ainsi que de leurs partenaires.

La campagne intervient après le déploiement du même vaccin à Kisangani, dans la province de la Tshopo. L’OMS avait annoncé l’autorisation de 70 000 doses pour la RDC : environ 50 000 doivent être destinées aux personnels de santé et aux travailleurs en première ligne, tandis que 20 000 sont réservées à un essai clinique visant précisément à déterminer si Ervebo protège contre le virus Bundibugyo, qui ne dispose actuellement ni d’un vaccin homologué ni d’un traitement spécifique.