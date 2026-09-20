Tunisie : des centaines de manifestants réclament la libération d’activistes de la flottille pour Gaza

Des centaines de personnes ont manifesté samedi à Tunis pour demander la libération de quatre militants pro-palestiniens incarcérés depuis mars, accusés d’avoir fait un usage frauduleux de fonds collectés pour la Global Sumud Flotilla, une initiative humanitaire visant à acheminer de l’aide vers Gaza.

Les arrestations sont intervenues alors que les organisateurs préparaient une nouvelle mission maritime, finalement annulée. La flottille avait déjà tenté en 2025 de rejoindre Gaza avant d’être interceptée par Israël ; ses embarcations avaient été saisies et les militants détenus puis expulsés. Elle avait auparavant fait escale au port de Sidi Bou Saïd, où elle avait été visée par une attaque de deux drones.

La Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) dénonce une affaire à caractère politique. Son président, Bassem Trifi, a affirmé samedi que les détenus étaient des « prisonniers de conscience et politiques » et que leur état de santé se dégradait rapidement. Selon lui, Wael Naouar observait son 32e jour de grève de la faim et se trouvait dans un état physique et psychologique « gravement détérioré », tandis que d’autres détenus en étaient à leur huitième jour.

Le Comité national de défense des militants de la flottille Soumoud et des droits palestiniens conteste également les poursuites. Son membre Ghassen Bouazi accuse les autorités tunisiennes de chercher à criminaliser la solidarité indépendante avec les Palestiniens et affirme que l’arrestation des militants s’inscrit dans une campagne plus large visant, selon lui, des responsables politiques, des défenseurs des droits humains et des journalistes. Il évoque également d’éventuelles « pressions de l’étranger », sans en préciser la nature.