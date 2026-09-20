RDC : à Goma, le deuil après le décès du cycliste Miguel Masaïsaï

À Goma, le domicile de la famille Masaïsaï ne désemplit pas. Depuis l’annonce, vendredi, du décès de Miguel, les proches se relaient pour rendre hommage à ce jeune cycliste congolais de 23 ans, mort dans un accident de la circulation au Congo-Brazzaville alors qu’il poursuivait un périple à travers l’Afrique.

Son voyage, baptisé « Pédaler pour la paix », devait le conduire jusqu’à Rabat, au Maroc. À travers cette initiative, Miguel Masaïsaï entendait utiliser le sport pour porter un message de paix et d’espoir, notamment en faveur des populations de l’est de la République démocratique du Congo, une région marquée par des années de violences.

« C’est trop triste de voir que nous venons de perdre un frère, un jeune qui était très engagé. C’est vraiment triste pour nous, les jeunes », témoigne Gulain Aloma, un ami proche du défunt.

Un sportif engagé depuis plusieurs années

Le cyclisme n’était qu’une partie du parcours sportif de Miguel. Selon son frère Félix Masaïsaï, le jeune homme avait également représenté la RDC dans des compétitions de natation et de course à pied. Plusieurs trophées remportés notamment au Kenya et en Éthiopie sont conservés au domicile familial.

« Il n’a pas commencé aujourd’hui », souligne son frère, qui décrit un engagement sportif construit au fil des années.

Au sein de son club, Miguel était également connu pour sa capacité à transmettre son expérience. Deborah Okito, sa coéquipière depuis la fin de ses études secondaires, se souvient notamment des enseignements qu’il lui avait prodigués en natation et en cyclisme.

« J’ai vraiment beaucoup partagé avec lui et avec tout le club. Ça me fait tellement mal », confie-t-elle.

Un périple interrompu au Congo-Brazzaville

Miguel Masaïsaï avait déjà parcouru une partie de son itinéraire lorsqu’il a été victime de l’accident. Selon les éléments rapportés par la représentation des Congolais à Brazzaville et une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, une panne de son vélo l’aurait contraint à prendre place à bord d’un taxi. Le véhicule a ensuite été impliqué dans un accident mortel. Ces circonstances sont rapportées sans qu’une enquête complète sur les causes de l’accident ne soit détaillée dans les éléments disponibles.

La nouvelle de sa mort a suscité une vive émotion à Goma. Le ministère congolais des Sports et des Loisirs a, lui aussi, fait part de sa « profonde douleur » et de sa « vive émotion » après la disparition du jeune athlète.

Pour sa famille, le deuil s’accompagne désormais d’une volonté : que le message porté par Miguel ne disparaisse pas avec lui. Sa sœur, Ornella Masaïsaï, appelle notamment les autorités à poursuivre les efforts en faveur de la paix dans l’est du pays.

À Goma, les trophées, les souvenirs sportifs et les témoignages des proches dessinent ainsi le portrait d’un jeune homme dont le parcours s’est brutalement interrompu. Son voyage à travers l’Afrique est terminé, mais sa famille espère que l’idéal qu’il avait choisi de défendre continuera, lui, à avancer.