Guerre au Moyen-Orient : l'Iran maintient son déploiement de troupes aux frontières

Près de sept mois après les attaques américano-israéliennes du 28 février, l'Iran maintient un important dispositif de forces terrestres le long de ses frontières.

Ces unités composées des forces spéciales, des unités mécanisées et d'artillerie sont positionnées sur l'ensemble des frontières du pays ainsi que sur ses côtes, en réponse à d'éventuelles menaces. Au cœur conflit, le stratégique détroit d'Ormuz, Téhéran a affirmé dimanche avoir détruit un drone de reconnaissance de type Orbiter au-dessus de cette route maritime importante, à l'aide de son système de défense antiaérienne.

Ni l'origine du drone ni les circonstances précises de son interception n'ont été confirmées de source indépendante à ce stade.

Parmi les conséquences de ce conflit, l'économie iranienne est pénalisée par le blocus des ports imposé par les Etats-Unis