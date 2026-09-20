L’Ouganda suspend sa coopération militaire avec la Turquie

L’Ouganda a annoncé samedi 20 septembre la suspension, avec effet immédiat, de sa coopération militaire et de défense avec la Turquie. Cette décision intervient après plusieurs tensions entre Kampala et Ankara autour du cas de Fred Lumbuye, blogueur et commentateur politique ougandais critique du président Yoweri Museveni, dont les autorités ougandaises réclament l’extradition.

Le porte-parole des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF), Chris Magezi, a indiqué que la mesure resterait en vigueur jusqu’au règlement des « questions en suspens » concernant la coopération militaire et la défense mutuelle entre les deux pays, sans en préciser la nature. Le chef de l’armée, Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni, a relayé le communiqué sur le réseau social X.

Au cœur du différend figure Fred Lumbuye, visé en Ouganda par 15 chefs d’accusation, notamment pour incitation à la violence, diffusion de fausses informations et usage abusif de systèmes informatiques. Muhoozi Kainerugaba a à plusieurs reprises demandé aux autorités turques de procéder à son extradition.

La crise a pris une nouvelle dimension vendredi, lorsque des milliers de sympathisants de la Patriotic League of Uganda (PLU), groupe de pression civique et politique associé à M. Kainerugaba, ont manifesté devant l’ambassade de Turquie à Kampala.

La suspension intervient alors que les deux pays entretiennent depuis près d’une décennie une coopération étroite dans le domaine de la défense, portant notamment sur la formation militaire, les équipements et armes, la surveillance, les transferts de technologie ainsi que la lutte contre le terrorisme.

Kampala avait auparavant menacé d’annuler un contrat d’environ 3 milliards de dollars attribué au groupe turc Yapi Merkezi pour la construction du projet ferroviaire à écartement standard (SGR), et d’expulser des ressortissants turcs présents en Ouganda.