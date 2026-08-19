RDC : les attaques contre les ambulances compliquent la lutte contre Ebola

La lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est confrontée à un nouvel obstacle majeur : les attaques répétées visant les équipes de santé. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) alerte sur une recrudescence des violences contre les ambulances et le personnel engagé dans la riposte, particulièrement dans la ville de Bunia, épicentre de l'épidémie.

Lors d'un point de presse, le responsable de la gestion de l'épidémie du virus Bundibugyo à l'OMS, le Dr Thierno Baldé, a révélé qu'une ambulance de la riposte avait été attaquée la veille à Bunia. Il a dénoncé des agressions qui se répètent régulièrement et qui compliquent considérablement le travail des équipes médicales.

« Hier, l'une de nos ambulances a été attaquée ici, à Bunia. Nous sommes très régulièrement confrontés à ces situations, à ces attaques contre les services de santé », a déclaré le Dr Baldé.

Selon lui, ces incidents surviennent presque quotidiennement. Ils traduisent la méfiance et les tensions qui persistent au sein de certaines communautés durement touchées par l'épidémie.

« Presque chaque jour, nous faisons face à une réaction des communautés. Ce sont des situations difficiles. Les gens voient leurs proches tomber malades et mourir », a-t-il expliqué.

L'OMS souligne que cette hostilité freine les interventions d'urgence, retarde la prise en charge des patients et complique les efforts visant à contenir la propagation du virus. L'organisation appelle les populations à protéger le personnel de santé afin qu'il puisse poursuivre sa mission en toute sécurité.

Les autorités sanitaires poursuivent, parallèlement, leurs campagnes de sensibilisation pour restaurer la confiance entre les communautés et les équipes médicales, un élément jugé essentiel pour enrayer l'épidémie et sauver des vies.