La Syrie accuse Israël d'avoir frappé un aérodrome dans le nord-ouest

Syrie
La Syrie a accusé mardi Israël d'avoir frappé un aérodrome dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays.
Victime de lourds dégâts pendant la guerre civile syrienne, cette installation militaire est hors service depuis 2012.
Selon la télévision d’Etat syrienne, une source militaire anonyme a confirmé que l’aérodrome a été touché par huit frappes sans faire de victimes.
Les forces du ministère syrien de la Défense protègent actuellement la zone et le gouvernement syrien a condamné cette ‘agression jugée “injustifiée”.
L’envoyé spécial du président américain en Syrie, Tom Barrack, a imputé mardi à Israël des frappes dans la matinée sur un aéroport militaire syrien, en cours de réfection avec l’aide de la Turquie selon une ONG.
Israël n’a pas réagi dans l’immédiat à ces mises en cause.
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