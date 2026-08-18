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La Syrie accuse Israël d'avoir frappé un aérodrome dans le nord-ouest

Des débris jonchent le sol sur le site d'une frappe israélienne contre une base aérienne militaire près de Hama, en Syrie, ce jeudi 3 avril 2025.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

and AFP

Syrie

La Syrie a accusé mardi Israël d'avoir frappé un aérodrome dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays.

Victime de lourds dégâts pendant la guerre civile syrienne, cette installation militaire est hors service depuis 2012.

Selon la télévision d’Etat syrienne, une source militaire anonyme a confirmé que l’aérodrome a été touché par huit frappes sans faire de victimes.

Les forces du ministère syrien de la Défense protègent actuellement la zone et le gouvernement syrien a condamné cette ‘agression jugée “injustifiée”.

L’envoyé spécial du président américain en Syrie, Tom Barrack, a imputé mardi à Israël des frappes dans la matinée sur un aéroport militaire syrien, en cours de réfection avec l’aide de la Turquie selon une ONG.

Israël n’a pas réagi dans l’immédiat à ces mises en cause.

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