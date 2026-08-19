Ebola en RDC : l'épidémie entrave l'accès aux soins de santé de routine

Une épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans la province d'Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), entrave de plus en plus l'accès aux services de santé de routine. Les professionnels de santé alertent sur le fait que la crainte de la contamination qui dissuade les femmes enceintes de se rendre dans les cliniques, les expose elles et leurs nouveau-nés à un risque accru.

« Lorsque les femmes manquent leurs rendez-vous, il devient difficile de savoir à temps si le fœtus présente un problème. Nous pouvons parfois détecter ces complications avant qu’elles ne s’aggravent. Mais lorsque les femmes restent chez elles par crainte d’une infection, nous constatons davantage de complications, notamment des mort-nés et des naissances prématurées. », a déclaré Léonie Banana, sage-femme, hôpital d’Elikya.

L'angoisse est palpable chez celles qui osent se faire soigner. Janviette Ishara, une jeune maman qui a accouché pendant l'épidémie, a expliqué que l'environnement environnant et les souvenirs des décès liés à Ebola avaient exacerbé sa peur.

« C'était vraiment stressant, car j'étais dans une clinique située près du centre de traitement d'Ebola. Même lorsque les infirmières et les sages-femmes venaient nous voir, cela me traumatisait parfois. Nous avions également été témoins de nombreux décès liés à Ebola. Je me disais : “Seigneur, je ne veux pas prendre le risque de contracter cette maladie.” », a expliqué Janviette Ishara, jeune maman.

Afin de limiter le risque d’infection, les équipes de santé continuent de s’efforcer d’assurer la continuité des soins, tout en renforçant les protocoles de sécurité liés à Ebola.

« Plusieurs établissements de santé ont été fermés pendant un certain temps. Nous avons nous aussi été fermés pendant 21 jours. Le personnel soignant a été mis en quarantaine afin de s’assurer que personne ne présentait de symptômes de la maladie et d’éviter ainsi toute contamination potentielle des patients. Ensuite, nous avons désinfecté l’ensemble de l’établissement avant de le rouvrir aux patients. Je tiens à rassurer les femmes : l’hôpital est désormais sûr. Il vaut mieux venir ici pour se faire soigner que de gérer les complications chez soi. », a indiqué Yazid Yacim, directeur médical de l’hôpital Elikya.

Le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) a indiqué que l’impact indirect de l’épidémie se reflète dans les chiffres de la mortalité maternelle. Selon le FNUAP, les décès maternels sont passés de 3,1 à 5,8 par semaine entre le 25 mai et le 19 juillet de cette année.