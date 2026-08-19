Le Kenya veut tripler sa capacité de production d'énergie renouvelable

Le Kenya veut tripler sa capacité de production d’énergie verte. Actuellement estimée à 1 500 mégawatts, elle pourrait passer à 5 500 MW.

Le plan inclurait 2 000 MW d’énergie nucléaire, ainsi que 700 MW d’énergie hydroélectrique et de nouveaux projets géothermiques.

Il est porté par KenGen, la société publique qui produit environ 60 % de l’électricité du Kenya.

Le pays d’Afrique de l’Est devrait ainsi consolider sa place de leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables. Le Kenya produit déjà 93 % de son électricité à partir de sources renouvelables.

Mais le coût de l’électricité est jugé exorbitant. Aussi les législateurs font-ils pression sur le gouvernement pour qu’il réduise les tarifs.

Ils ont chargé, en juillet, le ministre de l’Énergie de renégocier les accords d’approvisionnement avec les principaux producteurs d’électricité.