Le Kenya veut tripler sa capacité de production d'énergie renouvelable

Kenya
Le Kenya veut tripler sa capacité de production d’énergie verte. Actuellement estimée à 1 500 mégawatts, elle pourrait passer à 5 500 MW.
Le plan inclurait 2 000 MW d’énergie nucléaire, ainsi que 700 MW d’énergie hydroélectrique et de nouveaux projets géothermiques.
Il est porté par KenGen, la société publique qui produit environ 60 % de l’électricité du Kenya.
Le pays d’Afrique de l’Est devrait ainsi consolider sa place de leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables. Le Kenya produit déjà 93 % de son électricité à partir de sources renouvelables.
Mais le coût de l’électricité est jugé exorbitant. Aussi les législateurs font-ils pression sur le gouvernement pour qu’il réduise les tarifs.
Ils ont chargé, en juillet, le ministre de l’Énergie de renégocier les accords d’approvisionnement avec les principaux producteurs d’électricité.
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