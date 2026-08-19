Football : le milieu de terrain du Bayern, Musiala, révèle un problème neurologique

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Après s'être effondré lors d'un match, Jamal Musiala, milieu de terrain du Bayern de Munich a révélé souffrir d’un problème neurologique.
L’incident est survenu lors d’une rencontre de pré-saison à Heidenheim, trois jours après un incident similaire contre Leipzig.
L'international allemand de 23 ans s'est effondré peu après être entré en jeu en tant que remplaçant en deuxième mi-temps lors du match amical de mardi.
Les joueurs des deux équipes ont formé un cercle autour de Musiala pendant qu’il recevait des soins médicaux. Il a ensuite été aidé pour quitter le terrain.
Après le match de mardi, Musiala a publié un message sur son compte Instagram, expliquant qu’on lui avait diagnostiqué des « crises d’absence » temporaires « mais facilement traitables », causées par un problème neurologique.
Musiala s’est dit « très optimiste » et bénéficie d’un excellent suivi médical.
Il a ajouté qu’il avait personnellement souhaité continuer à s’adonner à sa passion qu’est le football avec l’aval de spécialistes en neurologie.
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