Football : le milieu de terrain du Bayern, Musiala, révèle un problème neurologique

Après s'être effondré lors d'un match, Jamal Musiala, milieu de terrain du Bayern de Munich a révélé souffrir d’un problème neurologique.

L’incident est survenu lors d’une rencontre de pré-saison à Heidenheim, trois jours après un incident similaire contre Leipzig.

L'international allemand de 23 ans s'est effondré peu après être entré en jeu en tant que remplaçant en deuxième mi-temps lors du match amical de mardi.

Les joueurs des deux équipes ont formé un cercle autour de Musiala pendant qu’il recevait des soins médicaux. Il a ensuite été aidé pour quitter le terrain.

Après le match de mardi, Musiala a publié un message sur son compte Instagram, expliquant qu’on lui avait diagnostiqué des « crises d’absence » temporaires « mais facilement traitables », causées par un problème neurologique.

Musiala s’est dit « très optimiste » et bénéficie d’un excellent suivi médical.

Il a ajouté qu’il avait personnellement souhaité continuer à s’adonner à sa passion qu’est le football avec l’aval de spécialistes en neurologie.