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Football : le milieu de terrain du Bayern, Musiala, révèle un problème neurologique

Jamal Musiala, du Bayern (au centre), est assis par terre lors d'un match amical de football opposant le FC Heidenheim au FC Bayern Munich à Heidenheim, en Allemagne, 18/08/26   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

and Associated Press

L'actualité internationale

Après s'être effondré lors d'un match, Jamal Musiala, milieu de terrain du Bayern de Munich a révélé souffrir d’un problème neurologique.

L’incident est survenu lors d’une rencontre de pré-saison à Heidenheim, trois jours après un incident similaire contre Leipzig.

L'international allemand de 23 ans s'est effondré peu après être entré en jeu en tant que remplaçant en deuxième mi-temps lors du match amical de mardi.

Les joueurs des deux équipes ont formé un cercle autour de Musiala pendant qu’il recevait des soins médicaux. Il a ensuite été aidé pour quitter le terrain.

Après le match de mardi, Musiala a publié un message sur son compte Instagram, expliquant qu’on lui avait diagnostiqué des « crises d’absence » temporaires « mais facilement traitables », causées par un problème neurologique.

Musiala s’est dit « très optimiste » et bénéficie d’un excellent suivi médical.

Il a ajouté qu’il avait personnellement souhaité continuer à s’adonner à sa passion qu’est le football avec l’aval de spécialistes en neurologie.

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