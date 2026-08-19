Angélique Kidjo : une étoile sur Hollywood Boulevard, une première pour l’Afrique

Angélique Kidjo, cinq fois lauréate d'un Grammy, est devenue, mardi, la première Africaine noire à se voir décerner une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood.

Lors d'une cérémonie fastueuse organisée sous les palmiers et sous un ciel californien digne d'une carte postale, Kidjo a été mise à l'honneur par des stars de cinéma et des grands noms de l'industrie musicale alors qu'elle dévoilait son étoile sur cette artère très fréquentée.

« Nous, les Africains, nous ne savons pas tout ce que nous avons apporté au monde », a déclaré cette femme de 66 ans.

« Sans nous, la musique serait impossible sur cette planète. »

Après avoir remercié son équipe et sa famille, Kidjo s'est mise à chanter tandis que les personnes présentes l'écoutaient avec une attention captivée.

Née au Bénin, Kidjo mène une carrière internationale depuis plus de 40 ans et compte 18 albums à son actif.

En plus d'avoir été désignée comme l'une des 100 personnalités les plus influentes par le magazine Time, elle a également été désignée comme l'une des 50 figures les plus emblématiques d'Afrique par la BBC et comme l'une des 100 personnalités les plus inspirantes au monde par The Guardian.

Harvey Mason Jr., de la Recording Academy, a salué Kidjo en la qualifiant d'« artiste exceptionnelle ».

« Votre exemple a enrichi notre communauté musicale mondiale et votre travail ne cesse de nous rappeler que la musique est bien plus qu'un simple divertissement : c'est un lien », a-t-il déclaré.

« Cette étoile est un symbole éternel ; elle ne disparaîtra jamais et elle symbolise vos réalisations. Mais votre héritage, lui, perdure à travers les personnes que vous avez touchées, que vous avez inspirées, les barrières que vous avez brisées, les liens que vous avez tissés aux quatre coins du monde. »

L'acteur Willem Dafoe a salué l'immense énergie dont fait preuve Kidjo sur scène.

« La première fois que j'ai vu Angélique se produire sur scène, j'ai trouvé que sa musique, sa danse et son engagement étaient incroyables », a déclaré la star de « Platoon ».

« C'est, sans aucun doute, la femme la plus travailleuse du monde du spectacle. »

Mais, a-t-il ajouté, ce qui était encore plus impressionnant, c'était son engagement en faveur de l'action humanitaire de sa fondation Batonga, qui œuvre pour l'autonomisation des filles et des jeunes femmes en Afrique.

« Il ne s'agit pas d'un engagement symbolique de la part d'une célébrité ; c'est le prolongement de ce qu'elle fait à travers sa musique. Elle nous touche, nous inspire et nous rappelle que nous sommes tous liés, et que l'amour et la compréhension sont la voie à suivre. »