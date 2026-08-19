Soudan : le difficile retour des élèves sur les bancs de l’école

Les enfants de Khartoum reprennent peu à peu le chemin de l'école, l'amélioration de la sécurité dans certaines régions du Soudan permettant aux familles de revenir dans la capitale ravagée par la guerre.

Leur retour n'est que le début d'un long processus de reconstruction. Des centaines d'établissements scolaires à travers Khartoum ont été endommagés pendant le conflit, tandis que ceux qui sont encore debout fonctionnent avec des classes surchargées, du matériel pédagogique limité et un manque d'enseignants qualifiés.

« Nous avons moins d'élèves qu'auparavant. Beaucoup sont encore déplacés ou ont trouvé refuge dans les pays voisins. Mais nous faisons de notre mieux pour soutenir nos élèves sur le plan psychologique et scolaire, malgré tout ce qu'ils ont vécu et continuent de subir », a déclaré Itimad Algizouli, directrice de l'école.

Les autorités s'efforcent de relancer l'année scolaire, mais la reconstruction du système éducatif soudanais reste l'un des plus grands défis à long terme du pays. De nombreux élèves ont perdu plusieurs années de scolarité et continuent de subir les séquelles psychologiques de la guerre.

« Les parents et les établissements scolaires souhaitent combler en peu de temps les retards scolaires accumulés depuis plusieurs années, malgré les difficultés financières et les problèmes d'infrastructure. Quant aux élèves eux-mêmes, il faut déployer des efforts considérables pour leur redonner le goût de l’école et leur capacité d’apprentissage, tout en leur apportant un soutien psychosocial. Grâce à tous ces efforts, nous pourrons enfin démarrer et mener à bien l’année scolaire », a déclaré Mohamed Elyas, enseignant dans cet établissement.

Pour les parents déplacés par des années de conflit, la rentrée scolaire de leurs enfants représente un fardeau financier alors que leurs moyens sont déjà limités. Les frais de transport, les uniformes, les manuels scolaires et autres dépenses surviennent à un moment où la plupart des familles se remettent encore des conséquences économiques de leur déplacement.

« Nous avons été déplacés et avons déménagé à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, et nous avons dû surmonter de nombreux obstacles pour éviter que nos enfants n’en subissent les conséquences négatives. Nous sommes maintenant de retour pour assurer un meilleur avenir à nos enfants, malgré les difficultés financières auxquelles sont confrontés la plupart des parents et des rapatriés », a déclaré Manal Ali, une mère.

Depuis avril 2023, les combats entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire, ont fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes, tant à l'intérieur du Soudan qu'au-delà de ses frontières.

Le conflit a privé près de huit millions d'enfants d'accès à l'école et réduit d'innombrables établissements scolaires en ruines ; de nombreuses écoles restent fermées ou servent de centres d'accueil à travers tout le pays.