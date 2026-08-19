Somalie : les affrontements entre l'armée et des milices font des dizaines de morts

La ville de Baidoa située dans le sud-ouest de la Somalie, a été lundi, le théâtre d'affrontements entre les forces gouvernementales et des factions rebelles.

Selon les sources hospitalières, les combats ont fait des dizaines de morts parmi les combattants et au moins quatre civils, alors que 98 personnes ont été blessées.

Les responsables somaliens ont indiqué qu’au moins 30 assaillants avaient été tués, 50 selon les autorités locales. Pas de bilan en revanche, concernant les forces loyalistes. Les shebabs sont accusés d’avoir participé à l’attaque.

''Les milices qui nous ont attaqués n’étaient pas seules. Nous avons confirmé qu’elles étaient accompagnées par Al-Shabaab. Nous avons retrouvé des combattants d’Al-Shabaab tués au combat et nous en avons également capturé certains vivants. Le panneau derrière moi porte leur emblème. Nous remercions toutes les forces nationales qui ont déjoué cette attaque.'', a déclaré Isak Mohamed Korsaar, ministre de la Sécurité intérieure du Sud-Ouest.

Le calme était revenu mardi à Baidoa, les combattants fidèles à l’ancien président de l’État du Sud-Ouest ayant repoussé les troupes de la nouvelle administration, permettant aux autorités de se rendre au chevet des victimes. La ville abrite plus d’un demi-million de personnes déplacées par le conflit et la sécheresse.

‘’Nous avons déploré cinq morts, dont ma femme. Des enfants figuraient également parmi les victimes. Ce sont les pertes que nous avons recensées jusqu’à présent.’’, explique Madey Adan, déplacée.

La ville de Baidoa, est située à environ 245 kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio, la capitale de la Somalie.