Le Liberia accepte d’accueillir jusqu’à 1 200 migrants expulsés des États-Unis

Le Libéria a accepté d'accueillir jusqu'à 1 200 personnes expulsées des États-Unis, ont annoncé mardi les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de l'un des plus importants accords de ce type conclus dans le cadre de la politique menée par l'administration Trump visant à dissuader l'immigration clandestine.

Les personnes expulsées seront accueillies tout au long de l'année, le premier groupe de 20 personnes devant arriver jeudi, a déclaré mardi aux journalistes à Monrovia, la capitale, le ministre libérien de l'Information, Jerolinmek Piah.

« Parmi les personnes qui seront transférées des États-Unis d'Amérique vers le Libéria figureront des citoyens ou ressortissants de pays d'Afrique et de l'hémisphère occidental qui sont médicalement aptes à voyager », a ajouté M. Piah.

L'administration Trump a conclu plusieurs accords avec des pays africains en vue de l'accueil de personnes expulsées de pays tiers.

Dans le cadre d'une série d'accords souvent secrets s'inscrivant dans une répression plus large menée par les États-Unis contre l'immigration clandestine, le gouvernement a expulsé des milliers de personnes vers des pays autres que le leur, affirment les défenseurs des droits.

L'un des principaux problèmes liés à ces accords réside dans le fait qu'ils peuvent concerner des migrants bénéficiant d'une mesure de protection prononcée par des juges américains de l'immigration, qui leur interdit de retourner dans leur pays d'origine pour des raisons de sécurité.

Piah n'a pas précisé si certaines des personnes dont l'arrivée est prévue au Libéria bénéficiaient de telles mesures de protection.

Les personnes expulsées « pourraient souhaiter demander l'asile » au Libéria à leur arrivée ou « peuvent quitter le pays quand elles le souhaitent », a déclaré M. Piah.

Le Libéria bénéficiera du soutien des États-Unis pour gérer ce programme et renforcer son système de gestion des migrations, a-t-il ajouté.