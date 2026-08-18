Zimbabwe : le dernier bilan du naufrage sur le lac Kariba s’élève à 94 morts

Le bilan du naufrage d’un ferry sur le lac Kariba, au Zimbabwe, s’élève désormais à 94 morts. L’accident, survenu la semaine dernière, est considéré comme la catastrophe de transport la plus meurtrière de l’histoire du pays.

Selon les dernières informations communiquées par le gouvernement zimbabwéen, environ 180 passagers se trouvaient à bord de l’embarcation, qui transportait également une importante quantité de marchandises. Le ferry était pourtant conçu pour accueillir seulement 90 personnes.

Les autorités ont confirmé que le nombre de passagers et le chargement dépassaient sa capacité. L’embarcation appartenant à l’État assurait une liaison entre la ville de Kariba, dans le nord du Zimbabwe, et une communauté rurale isolée lorsqu’elle a été frappée par de fortes vagues avant de chavirer.

Des gilets de sauvetage difficiles d’accès

Une survivante interrogée par l’AFP a raconté que plusieurs passagers avaient exprimé leurs inquiétudes face à l’état agité du lac. Selon son témoignage, les gilets de sauvetage étaient ensevelis sous les bagages et moins d’une trentaine de personnes auraient réussi à en récupérer un.

« Les enfants criaient et la plupart des passagers vomissaient, mais le capitaine ne semblait pas s’en soucier », a-t-elle déclaré.

Le ferry constituait un moyen de transport essentiel et peu coûteux pour les habitants des zones rurales. Il transportait notamment des commerçants ainsi que des parents qui ramenaient leurs enfants à la maison pour les vacances scolaires.

Les recherches se poursuivent

D’après le gouvernement, 77 personnes ont été secourues. Les plongeurs poursuivent les opérations de recherche et de récupération dans les eaux du lac Kariba.

Les courants ont éloigné certains corps du lieu du naufrage. Plusieurs dépouilles auraient dérivé en direction de la Zambie, pays avec lequel le Zimbabwe partage le lac.

L’identification des victimes constitue également un défi pour les autorités et les familles. L’état de certains corps oblige parfois les proches à se fier aux vêtements ou aux objets personnels retrouvés. Des analyses ADN pourraient être nécessaires pour confirmer certaines identités.

De nombreux enfants figurent parmi les victimes. Des familles entières ont été décimées et plusieurs habitants attendent encore des informations sur des proches qui se trouvaient probablement à bord.

Face à l’ampleur du drame, le président Emmerson Mnangagwa a déclaré l’état de catastrophe. Une cérémonie d’hommage aux victimes a été organisée dans un stade de la ville de Kariba.

Selon le quotidien public The Herald, ce naufrage dépasse le bilan d’un accident d’autocar qui avait fait 89 morts en 1991 et constituait jusqu’ici la catastrophe de transport la plus meurtrière du Zimbabwe.

Situé à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, le lac Kariba est l’un des plus grands réservoirs artificiels au monde. Il joue un rôle majeur dans le transport des populations, la pêche et la production d’électricité pour les deux pays.