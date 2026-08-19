RDC : ''l'épidémie d'Ebola est loin d'être maîtrisée’’, a averti l'OMS

‘’Nous devons être francs : l'épidémie est loin d'être maîtrisée’’, a averti mardi le directeur général de l’OMS, évoquant l’expansion d’Ebola en RDC.

Trois mois après sa déclaration, le bilan fait état de 2 300 morts sur près de 5 000 cas, ce qui en fait la plus meurtrière de l’histoire du pays. C’est peu dire que la riposte a du plomb dans l’aile. Les autorités congolaises invoquent moult points de blocage dont l’insécurité.

''Oui, cela semble s’être accentué ces dernières semaines ; en effet, nous avons constaté cette augmentation du nombre de cas et de décès, qui s’explique, entre autres, par l’existence de zones dangereuses où nos équipes ont eu du mal à mener leurs activités et à accéder. Nous avons constaté que cette infodémie et ces formes de résistance au sein de la communauté sont toujours présentes.'', a déclaré Dieudonné Mwamba, directeur général de l’Institut national de santé publique, RDC.

Le 17 mai, l’OMS déclarait que cette épidémie constituait une ‘’ urgence de santé publique de portée internationale’’. Actuellement, l’agence sanitaire des Nations unies évalue le niveau de risque pour la santé publique comme « très élevé » au niveau national en RDC, « élevé » pour l’Ouganda et les autres pays limitrophes, et « faible » pour le reste de l’Afrique et le monde.

''Nous sommes déjà présents dans six provinces ; nous devrons donc unir nos efforts pour maîtriser rapidement l’épidémie, en commençant par l’épicentre, qui reste la province d’Ituri, tout en empêchant les autres provinces à haut risque d’être touchées par cette épidémie. Nous devons donc absolument parvenir à enrayer toute nouvelle propagation de cette épidémie en la confinant là où elle se trouve actuellement.''; a déclaré le directeur général de l’Institut national de santé publique en RDC.

Il n’existe aucun vaccin ni traitement spécifique contre la souche de Bundibugyo à l’origine de la flambée actuelle d’Ebola.