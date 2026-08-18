Sénégal : adoption d'une loi obligeant de hauts responsables à publier le patrimoine

Le Parlement sénégalais a adopté lundi une loi obligeant le président, le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre à déclarer et à publier leur patrimoine à leur entrée et à leur sortie de fonction.

Cette nouvelle loi qui vise à renforcer la transparence a été rédigée à la suite d’une promesse de campagne faite par les autorités qui ont pris le pouvoir en avril 2024.

Son adoption intervient après que le président Bassirou Diomaye Faye a limogé en mai son ancien Premier ministre et ancien mentor, Ousmane Sonko.

Les partisans des deux dirigeants, désormais officiellement divisés en deux partis distincts, s'accusent mutuellement de manque de transparence dans la gestion des affaires de l'État.

La déclaration de patrimoine était légalement obligatoire en vertu de la Constitution depuis 2001, mais ne s'appliquait qu'au moment de la prise de fonction.

En vertu de la nouvelle loi, les déclarations doivent être fournies trois mois après la prise de fonction ainsi que trois mois après la fin du mandat.

Cette loi, présentée par la majorité parlementaire dirigée par Sonko, ne visait initialement que le président, mais a été étendue au président de l’Assemblée nationale et au Premier ministre.

Elle a été adoptée lundi par le Parlement avec le soutien de 133 députés sur 165.