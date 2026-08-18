Kenya : l'opposition milite pour le changement politique à l'approche des législatives

Au Kenya, les législatives de l’année prochaine occupent déjà l’agenda politique. Des dirigeants de l'opposition étaient dans le comté de Homa Bay dans le cadre du mouvement Linda Mwananchi, qui appelle à un changement politique en vue du scrutin à venir.

''Aujourd’hui, nous sommes arrivés. On nous avait dit que nous n’y arriverions pas à cause des voyous. Mais nous voulons dire à ces voyous que le pouvoir du peuple est plus fort que celui de ceux qui sont au pouvoir.’’, a déclaré Babu Owino, député de l'opposition.

Devant une foule de partisans, les acteurs de l’opposition ont remis en cause le soutien dont bénéficie le président kenyan William Ruto dans plusieurs régions du pays.

''Sur la Côte, il n’y a pas de voix pour Kasongo (surnom du président William Ruto). Nous sommes allés dans l’ouest du Kenya, il n’y a pas de voix pour Kasongo. Nous sommes allés au pays des Masaï, nous sommes allés à Kisumu et là non plus, il n’y a pas de voix pour Kasongo. Il y a quelques escrocs qui ne cessent de mentir à Ruto en lui disant qu’il y a des voix pour lui ici, à Sindo. Je veux que vous nous disiez aujourd’hui : y a-t-il des voix pour Ruto ici, à Sindo ? Y a-t-il la moindre voix pour Ruto ? Qu’en dites-vous, Sindo ? Allez-vous vous joindre à nous ?'', a déclaré Edwin Sifuna, sénateur de Nairobi.

Cette descente a été marquée par des tensions. Des groupes de jeunes auraient tenté de perturber le déroulement des réunions des dirigeants de l’opposition.